Gratis wenskaarten voor inwoners Bladel

Schoon­sprin­ger Bram Meuledijks is Sporter van het Jaar in Bergeijk

8 april BERGEIJK - Schoonspringer Bram Meulendijks uit ‘t Loo is Sporter van het Jaar geworden in de gemeente Bergeijk. De Activiteiten Vereniging Luyksgestel won in de categorie Vereniging. Kay van Laarhoven uit Bergeijk mag zich Talent van het Jaar noemen: hij maakt furore met boogschieten. De Cultuurprijs ging naar Wens Muziek uit Luyksgestel.