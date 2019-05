Groeiende verkeersdruk op A67: Kempengemeenten pleiten voor derde rijstrook

Files op de A67 zorgen voor sluipverkeer in de dorpen, terwijl de haperende doorstroming op de A67 ook slecht is voor de bereikbaarheid én de economische aantrekkelijkheid van de regio, vinden zes gemeenten in de Kempen. De komende jaren zal de filedruk op het stuk tussen de Belgische grens en de Randweg Eindhoven alleen maar groeien, zo voorzien zij. Uitbreiding met een derde rijstrook staat bij de gemeenten hoog op het verlanglijstje dat zij voorgelegd hebben aan de provincie. Het nieuwe provinciebestuur zou de verbreding vervolgens in Den Haag moeten gaan bepleiten.

In een brief aan informateur Helmi Huijbregts, bezig met het smeden van een nieuwe provinciale coalitie, vragen zij aandacht voor de toenemende leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen. De brief is mede ondertekend door het Kempisch Ondernemers Platform, met onder meer VDL in de gelederen. De Kempengemeenten vinden dat de aanpak van de knelpunten opgenomen moet worden in het provinciaal coalitieprogramma 2019-2023.

Quote We voelen ons, plat gezegd, een beetje achterge­steld Steven Kraaijeveld, Gemeente Eersel

De verbreding van het westelijke deel van de A67 moet zo snel mogelijk op de politieke agenda komen, vinden de gemeenten. Het stuk tussen Eindhoven en Geldrop wordt de komende jaren wél aangepakt. Eersels wethouder Steven Kraaijeveld: ,,We voelen ons, plat gezegd, een beetje achtergesteld. Wij proberen dit al jaren op de politieke agenda te krijgen. Tot op heden tevergeefs.” De brief aan Huijbregts is een nieuwe poging.

De aansluiting van de Westparallel op de A67 bij Veldhoven -het alternatief voor de N69 dwars door Aalst en Valkenswaard- zal een nieuw knelpunt opleveren. De zes gemeenten, Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel-de Mierden, Oirschot en Veldhoven, verwachten een aanzuigende werking op het verkeer dat zich een weg baant door de Kempen. Vooral in Knegsel dreigt een leefbaarheidsprobleem te ontstaan, zegt Kraaijeveld. ,,Door dat dorp rijden nu al 9000 motorvoertuigen per etmaal. Aantallen die te vergelijken zijn met de N69 waarvoor nu de Westparallel is bedacht.”

Fietspaden

Volgens Kraaijeveld is meer nodig dan alleen een verbreding van de snelweg. Ook moeten de fietspaden tussen Reusel, Bladel, Duizel, Eersel, Steensel en Veldhoven omgebouwd worden tot ‘slowlanes’: brede, comfortabele asfaltpaden zonder verkeerslichten. De nieuwe Westparallel dreigt een knelpunt te worden. Dat zou op te lossen zijn met ongelijkvloerse kruisingen bij de aansluiting ter hoogte van parkeerterrein Oeienbosch, waar nu gewone kruisingen mét verkeerslichten zijn voorzien.

Ook pleit Kraaijeveld, als bestuurlijk trekker van het project, voor beter openbaar vervoer. ,, Ook daarvoor hebben we de provincie nodig. Er rijden nu alleen maar buurtbusjes. Er wonen veel expats in de dorpen, die willen het liefst met het openbaar vervoer óf de fiets naar hun werkplek.” Verder vinden de gemeenten dat ook gekeken wordt naar de mogelijke aanleg van parkeerhubs: parkeerterreinen langs de snelweg met een ov overstappunt.