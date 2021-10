Groen dorpsschoolplein Riethoven voor bewegen, spelen en ontmoeten bijna klaar

,,Als de kinderen maandag na de herfstvakantie op school komen zijn wij allemaal weg”, weet stuurgroeplid Will van Gerwen, die deze middag de werkzaamheden samen met ontwerpster Ilse Duisters coördineert. Het plein is dan helemaal klaar.

Halve cirkels

In de halve cirkels gemetselde bloembakken. Rondom de oude cirkel in het plein staan de potjes met de plantjes die daar in moeten komen al klaar om geplant te worden. Op de grote rioolbuis is zand gestort, zodat de kinderen deze berg kunnen beklimmen. Aan de binnenkant van de gemetselde cirkel worden in twee etages banken geplaatst voor de buitenlessen.