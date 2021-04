Groen ei van 800 kilo zweefde even door Eersel op zoek naar zijn plek

EERSEL - Even zweefde er donderdag een groen ei door Eersel. Geen gewoon ei, maar een ei van achthonderd kilo. Er was een kraan nodig om kunstwerk Het Groene Ei op zijn plek te krijgen.

Sinds donderdagmiddag is het kunstwerk op de ovonde bij het binnenrijden van Eersel, ter hoogte van de Nieuwstraat, te zien. Al duurde het even voor het kunstwerk van de Arnhemse kunstenaar Marcel Smink op zijn plek stond. Ondertussen keken voorbijrijdende bestuurders opzij om te zien wat er gaande was op de ovonde.

Kunstwandelroute

Voortaan zien ze daar een plateau met daarop een groen ei en een nog kleine zwarte Els. Het kunstwerk is gemaakt van zand, beton en staal. Smink was gevraagd om een kunstwerk te ontwerpen voor de kunstwandelroute Het Groene Lint. Dat is een wandelroute van zo’n 24 kilometer die de Markt van Eersel verbindt met de Markt in Eindhoven.

Om zich te verdiepen in de regio bracht Smink een bezoek aan Kempenmuseum De Acht Zaligheden. Zo kwam hij op het idee om de arme zandgronden te verbinden met de veehouderij. Het plateau staat voor de zandgronden en het ei voor de veehouderij.

Groeien

,,Het ei ziet er technologisch uit en dat verwijst naar de sfeer en kennis in deze hoek van Brabant”, legt de kunstenaar uit. De boom verwijst naar de gevlochten heggen naast de route. De heggen zijn aangeplant, maar moeten nog groeien. Als ze over drie tot vijf jaar groot genoeg zijn, worden ze ingevlochten.

Ondanks dat Smink was gevraagd om een kunstwerk te onderwerpen, was het niet zeker dat zijn idee ook zou worden uitgevoerd. De kunstadviescommissie maakte uiteindelijk de keuze uit een aantal voorgelegde ontwerpen. ,,Aan de ene kant heeft de commissie gekozen voor dit kunstwerk vanwege de verwijzing naar de innovatiekracht en de pluimveesector in deze regio”, legt wethouder Eric Beex uit. ,,Maar ook, omdat de route naar Eindhoven loopt. Daar heb je de Blob, die is ook eivormig.”

55.000 - 60.000 euro

Het kunstwerk kost zo’n 55.000 a 60.000 euro volgens Beex, het gaat dan over ontwerp tot en met plaatsing ervan. De gemeente Eersel heeft plannen om vier kunstwerken langs de route te plaatsen. Het Groene Ei is de eerste. Wat het volgende moet worden is nog niet duidelijk. Naar verwachting komt het tweede kunstwerk in de buurt van de sportvelden in Steensel te staan.

De gemeente Eersel had wegens de coronamaatregelen bewust geen ruchtbaarheid gegeven aan de plaatsing van het kunstwerk.