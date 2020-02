Groen licht van college voor zonneweide Bergeijk

De eigenaren van de vrijgekomen agrarische bebouwing aan de Burgemeester Aartslaan 16 in Bergeijk gaan 3000 van de 4500 vierkante meter aan stallen en andere bebouwing slopen en mogen daar voor maximaal 5000 vierkante meter aan zonnepanelen op hun bouwvlak voor terugleggen. Daarnaast komt op het perceel kleinschalige bedrijvigheid, in de vorm van reparatie van motorfietsen.



„We lopen daarmee vooruit op de besluitvorming in de raad over grootschalige zonne- en windenergie, maar we hebben toch gemeend hieraan mee te moeten werken”, zegt wethouder Mathijs Kuijken. Wethouder Stef Luijten vult aan: „Als ze de daken van hun kippenstallen vol hadden willen leggen met zonnepanelen, had dat ook vergunningsvrij gekund. Dus we wilden hier geen drempels opwerpen.” In de vergadering van maart gaat de gemeenteraad beleid vaststellen rond grootschalige zonne- en windenergie, bijvoorbeeld welke gebieden daarvoor in aanmerking komen.