Groen licht van de rechter voor trainingscentrum in de Donk (Vessem)

VESSEM - De gemeente heeft terecht een bouwvergunning verleend voor een ‘multifunctionele ruimte voor trainingen’ in buurtschap de Donk, zo oordeelt de bestuursrechter in Den Bosch. Enkele buurtbewoners kwamen eerder in verweer tegen de komst van de trainingsruimte.

Omwonenden Jan Vos en Peter van Lierop vreesden dat de drukte en verkeersoverlast in de Donk onevenredig zal toenemen als het trainingscentrum er komt, zo vertelden zij in de rechtbank. Met name de term ,,multifunctionele ruimte” wekte argwaan bij de twee bezwaarmakers. Het was een parapluterm waar ook andere activiteiten dan trainingen onder kunnen vallen, waarvan onduidelijk is hoeveel bezoekers die trekken, aldus de buren.

Alleen trainingen

De rechtbank oordeelt dat de initiatiefnemer voor het trainingscentrum-Paul van Boxtel-tijdens de zitting voldoende aannemelijk heeft kunnen maken dat hij alleen trainingen gaat organiseren. Ook uit het aanvraagformulier voor de vergunning werd dit al duidelijk: daarin wordt afwisselend gesproken over de bouw van een ‘trainingsgebouw’ en ‘multifunctionele ruimte’.

In het bestemmingsplan is geen maximaal aantal bezoekers vermeld. Toch is de gemeente Eersel er bij de vergunningverlening van uitgegaan dat er een beperkt aantal klanten over de vloer zullen komen. Volgens de rechtbank is dit terecht, omdat Van Boxtel bij een eerdere bestemmingsplanwijziging had aangegeven plannen te hebben voor een ‘kleinschalige trainingslocatie’. Tijdens de zitting garandeerde de Vessemnaar bovendien dat hij niet meer dan 50 man zal ontvangen.

Parkeerproblemen