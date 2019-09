Groen licht van raad Eersel voor aanschaf AED's

Er was nog wel wat gemor van de D66- en PvdA-GroenLinks-fracties, die meenden dat het college vier maanden geleden al met het plan voor bekostiging van de AED’s had kunnen komen. De politieke fracties stelden zich toen al eensgezind op het standpunt dat de gemeente aan zet was voor de aanschaf.

Onderhoud

Dit voorjaar constateerde het college dat veel AED’s in Eersel voorbij hun levensduur waren en onvervangbare batterijen hadden. De gemeente riep inwoners in mei op een werkgroep te formeren die zelf geld moest bij elkaar moest sprokkelen voor nieuwe reanimatie-apparaten. Het college wilde toen alleen de kosten voor onderhoud voor rekening nemen, zoals in eerder beleid was geregeld.

De gemeenteraad was het er over eens dat de gemeente wel degelijk verantwoordelijk was voor financiering van de AED’s. Over de snelheid waarmee er een oplossing moest komen was meer discussie tussen de fracties.

Onderzoek

De oppositie zag het liefst dat wethouder Eric Beex direct met geld over de brug kwam. Beex wilde eerst een onderzoek uitvoeren naar de kosten van vervanging en de benodigde hoeveelheid AED’s.

Op basis van die onderzoeksuitkomsten is het college vier maanden later bereid alsnog de portemonnee te trekken. De kosten voor aanschaf van nieuwe AED’s krijgen de EHBO-verenigingen voortaan vergoed van Eersel. Jaarlijks wordt hiervoor 11.000 euro gereserveerd.