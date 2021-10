Groen licht voor bouwplan in centrum Riethoven

RIETHOVEN - Het plan voor de bouw van 44 nieuwe woningen in het centrum van Riethoven heeft unaniem steun gekregen van de Bergeijkse gemeenteraad. Ook GroenLinks-PvdA ging akkoord. Al had deze fractie wel zorgen over de grote hoeveelheid huizen die in het gebied komen, en de impact op het groen.

Maar ook in Riethoven is er - net als in heel Nederland - grote behoefte aan nieuwe woningen. Met dat idee in hun achterhoofd was het politieke draagvlak voor het plan op voorhand al groot, want het nieuwbouwproject Achter de Sleutel voorziet in een relatief groot aantal woningen, voor meerdere doelgroepen (starters, senioren en sociale huur) bovendien.

Bezwaren omwonenden

Dat er een groot aantal zienswijzen tegen het plan waren ingediend door omwonenden deed daar niks aan af. Een aanzienlijke groep buurtbewoners hekelde het grote aantal woningen (44) dat op de locatie in het gebied tussen de Tonterstraat, Dorpsstraat en Gildestraat moet gaan verrijzen. Zij pleiten voor meer spreiding. Ook vrezen zij dat het groene karakter van het gebied verloren gaat door de nieuwe huizen.

Het kon de Bergeijkse fracties uiteindelijk niet op andere gedachten brengen. Het bestemmingsplan dat de bouw van de wijk mogelijk moet maken kreeg unaniem groen licht van de Bergeijkse politiek.

Maar niet voordat GroenLinks-PvdA haar zorgen kenbaar had gemaakt, die voor een aanzienlijk deel overeenkwamen met die van de omwonenden. ,,Aan de ontwikkelaar is het verzoek gedaan om zoveel mogelijk bomen te sparen. Hoe hard kunnen we dit verzoek maken? Hoe moet het verdwijnen van de bomen gecompenseerd worden?”, aldus raadslid Fred Vermeulen (GroenLinks-PvdA).

‘Prima plek voor bouwplan’

Het argument van de woningbehoefte woog echter zwaar, zo lieten meerdere partijen weten. ,,We zijn niet doof voor de bezwaren van omwonenden. Maar het is lang geleden dat er zo’n groot bouwproject is geweest in Riethoven”, aldus raadslid Twan Jansen van coalitiepartij VVD. ,,Dit bouwplan kan prima op deze plek, en het is een waardevolle toevoeging voor de leefbaarheid in het dorp”, aldus Ben Groenen, fractievoorzitter van coalitiepartij CDA.

Die wees erop dat er nog best wat mogelijkheden lijken te zijn om bomen te behouden, bijvoorbeeld door parkeerplekken op te schuiven. De Lokale Partij Bergeijk was eveneens enthousiast over de komst van de wijk, maar zij zag graag dat het college nog met omwonenden om tafel zou gaan om het te hebben over de verkeersveiligheid.

Wethouder Mathijs Kuijken liet weten dat er tijdens de fase van het bouwrijp maken mogelijk gelegenheid is om met de omgeving hierover in gesprek te gaan.