Groen licht voor dure reddingsoperatie visvijvers Bergeijk

Al jaren is de gemeente samen met hengelsportvereniging Ons Vermaak op zoek naar een oplossing voor het zakkende waterpeil in twee visvijvers in Bergeijk 't Hof. Tot nu toe moest er steeds water uit andere bronnen in de vijvers worden gepompt om te voorkomen dat de Schaepmanvijver en Lindersvijver droog kwamen te vallen en vissen zouden sterven.

Duurder prijskaartje

De Bergeijkse politiek kiest nu voor een duurzamere oplossing: het uitdiepen van de vijvers en het aanbrengen van een leemlaag, waardoor water niet meer zo makkelijk in de bodem kan wegtrekken.

Daar bleek een fors duurder prijskaartje aan te hangen dan de gemeente eerder had berekend: een netto investering van ruim twee ton in plaats van de oorspronkelijk geraamde 35.000 euro. De eerdere berekening ging echter uit van één vijver die gered moest worden.

De verscherpte regelgeving rond PFAS zorgde eveneens voor hogere kosten. In het kader hiervan moet de uitgegraven grond uit de vijvers afgedekt worden opgeslagen.

“Stukje natuur behouden”

Dat flinke bedrag bleek geen onoverkomelijke hobbel voor de fracties om in te stemmen met de reddingsoperatie. ,,We willen dit unieke stukje recreatieve natuur in ‘t Hof behouden”, aldus raadslid Wil Rombouts (GroenLinks-PvdA). De fracties gingen tijdens de raadsvergadering unaniem akkoord met een motie van coalitiepartijen VVD en CDA, waarin het college werd opgeroepen aan de slag te gaan met het uitdiepen van de vijvers.

Er wordt daarbij ook een aanzienlijke bijdrage verwacht van hengelsportvereniging Ons Vermaak, die gebruikmaakt van het viswater in kwestie. In het eerdere plan voor één vijver was er al van uitgegaan dat de ruim 300 leden tellende vereniging ook een deel zelf zou meebetalen aan de operatie, ter waarde van 25.000 euro.

“Grotere bijdrage van vereniging”

Nu er twee vijvers worden aangepakt zou Ons Vermaak een evenredig grotere duit in de zak moeten doen, volgens de Bergeijkse politiek. Rombouts (GroenLinks-PvdA) wilde weten hoe die bijdrage van de hengelsportvereniging er dan uit zou moeten komen te zien.

Wethouder Mathijs Kuijken (Landbouw en natuur) was daar duidelijk over. Voor hem betekende dat in principe een verdubbeling van het bedrag dat in het oorspronkelijke plan was opgenomen, dus 50.000 euro. Hoe dat bedrag wordt betaald ligt nog open. Dat kan ‘in keiharde euro's’ of in natura, volgens de wethouder. Ons Vermaak zou in dat laatste geval bijvoorbeeld een deel van het onderhoud en beheer van de vijvers op zich kunnen nemen. ,,Dat moet ik nu met de vereniging gaan uitkristalliseren.”