Groen licht voor nieuwbouwwijk Ekerschot Noord in Oirschot

Ekerschot Noord is het gebied tussen de Peperstraat, Oude Grintweg en Kempenweg. Daar moeten in de komende jaren zo’n honderddertig woningen verrijzen. Minimaal veertig procent daarvan valt in de sociale prijsklasse, zo is het streven van de gemeente. Er komt een mix van huur en koop; rijwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen en appartementen. Ook bevat het plan vrije bouwkavels. De gemeente is ook in gesprek met een zorginstelling om een woonvoorziening te realiseren voor mensen - met name jongeren - met een beperking. De wijk wordt ontwikkeld in samenwerking met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte.