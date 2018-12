Groen licht voor plannen kerk en gymzaal in Spoordonk

De knoop werd donderdagavond doorgehakt door de gemeenteraad, als slotstuk van een spannende week. Gezien de gestegen bouwkosten was een aanvullend budget nodig. Dat was al langer bekend. De druk kwam op de ketel toen duidelijk werd dat nog dit jaar gestart moest worden met de (sloop-)werkzaamheden vanwege veranderingen in de BTW-regelgeving. Anders zou dorpsvereniging Hart van Spoordonk wellicht 215.000 euro aan vooraftrek mislopen.

Aanbesteding

Eind goed, al goed, zo was de opgetogen reactie van de leden van Hart van Spoordonk na afloop van de raadsvergadering. ,, We zijn hier heel blij mee”, zei Elleke Schoenmakers namens de dorpsvereniging. ,,We kunnen nu echt vooruit. Eindelijk. Snel zullen we een bijeenkomst beleggen in Spoordonk om de inwoners te informeren over de stand van zaken en hoe we nu verder gaan.”