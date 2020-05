Groen licht voor zonnepark tussen Bladel en Reusel

REUSEL-DE MIERDEN - Een meerderheid van de gemeenteraad in Reusel-De Mierden is voorstander van een zonnepark tussen industrieterreinen Kleine Hoeven en De Sleutel. Over nieuwe windmolens is het laatste woord nog niet gezegd.

Met het aanwijzen van een gebied voor een grootschalige zonneweide tussen de industrieterreinen Kleine Hoeven (Reusel) en De Sleutel (Bladel) wil Reusel-De Mierden een flinke stap zetten om de klimaatdoelstellingen te behalen. De zonnepanelen op de zonneweide helpen om op CO2-neutrale wijze energie op te wekken.

Dat anderen Kempengemeenten, zoals Eersel, niet meegaan in het aanwijzen van dit soort gebieden, was voor de Reuselse gemeenteraad geen beletsel. Enkel vanuit het CDA klinkt er in het Reuselse nog een ander geluid. Volgens woordvoerder Peter van Gool is de aanleg van een groot zonnepark een sta-in-de-weg voor kleinere initiatieven, zoals zonnepanelen op woningen en stallen.

Even geen windmolens

Niet zonnepanelen, maar windmolens blijven in Reusel-De Mierden het grootste twistpunt. Johan van Dommelen (Samenwerking), Davy Geysen (VVD) en Fiona Bijl (PvdA) hebben daarom gezamenlijk een amendement ingediend waarin opgeroepen wordt om voorlopig alle nieuwe initiatieven voor windenergie buiten de deur te houden.

De belangrijkste reden is volgens Bijl dat uit de processen rond de vijf al draaiende molens en de elf nog te bouwen exemplaren, gebleken is hoe lastig het is om alle belanghebbenden en betrokkenen goed te informeren en met hun belangen rekening te houden. ,,Wij willen nu eerst de ervaringen uit de oprichting van de nu vergunde windmolens kennen voor we het over nieuwe initiatieven gaan hebben”, zegt ze.

De beoogde zonneweide aan de Kleine Hoeven krijgt bij een grote meerderheid van de gemeenteraad de handen op elkaar. Enkel het CDA blijft tegen, ook omdat er goed grasland voor opgeofferd wordt.

Hooge Mierde

Het is niet uigesloten dat er in de toekomst ook op andere plaatsen nog grootschalige zonneparken komen, volgens wethouder Peter van de Noort. Als voorbeeld noemt hij het Zwartven in Hooge Mierde, op het moment dat daar de termijn voor huisvesting van arbeidsmigranten afloopt.

Van de Noort vindt het een goed idee om nu eerst eens de gevolgen af te wachten van de bouw van de elf geplande windmolens in Reusel-Zuid. ,,Mochten er ooit nieuwe verzoeken binnenkomen, dan zullen we er altijd als eerste mee bij de gemeenteraad komen”, stelt hij voor. ,,Dit betekent niet dat we een nieuwe aanvraag niet in beraad mogen nemen, want dat zijn we wettelijk verplicht.”