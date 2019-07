GroenLinks-PvdA: 'College Bergeijk weinig ambitieus'

Onlangs is de raad bijgepraat over theater De Kattendans. ,,Wij missen de visie over de culturele waarde", zei Rombouts. ,,Een inhoudelijk perspectief voor de toekomst ontbreekt." Het ergert de fractie dat de gemeente ruim in de reserves zit. ,,Daar schieten de mensen in Bergeijk niet veel mee op."

De VVD vindt dat de gemeente iets moet doen met de grote reserves, aldus Twan Jansen. ,,Het is niet uit te leggen aan onze inwoners dat we veel spaargeld hebben, maar dit niet of nauwelijks kunnen aanwenden. Er zijn tijden van sparen en tijden van verantwoord uitgeven. Voor komend jaar hebben we voldoende in kas, maar we houden natuurlijk ook De Kattendans in ons achterhoofd."