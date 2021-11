GroenLinks-PvdA wil meer grip op bouw Ruimte voor Ruimte-huizen in Bergeijk: ‘Gevoel van willekeur wegnemen bij burger’

BERGEIJK - Waar in het omvangrijke Bergeijkse buitengebied mogen er nog grote Ruimte voor Ruimte-huizen verrijzen, en onder welke voorwaarden? Daar moet de gemeenteraad meer grip op zien te krijgen, zo bepleitte oppositiepartij GroenLinks-PvdA donderdag in de raadsvergadering.

Van bescheiden omvang zijn ze zelden, en op het weidse platteland van veel Brabantse gemeenten maar moeilijk over het hoofd te zien: de zogenaamde Ruimte voor Ruimte-woningen. ,,Er zijn binnen ons buitengebied plekken waarvan je denkt: daar wil je niet zo’n - ik zeg het even plat -groot villahuis bouwen. Juist ook om de ruimtelijke kwaliteit en samenhang daar goed te beschermen”, zo betoogde Fred Vermeulen (GroenLinks-PvdA).

Quote Er worden niet willekeu­rig zomaar Ruimte voor Ruim­te-hui­zen aan het buitenge­bied toegevoegd. Wethouder Mathijs Kuijken (Bergeijk)

Een veehouder kan het recht verkrijgen om een groot huis te bouwen in het buitengebied, als hij in ruil daarvoor agrarische stallen sloopt, binnen de provinciale Ruimte voor Ruimte-regeling. Burgers kunnen die rechten ook (over)kopen van agrariërs waarvan de stallen al tegen de vlakte zijn gegaan (een Ruimte voor Ruimte-titel).

Acceptabele plekken al aangewezen

De tijd is rijp om als politiek meer inzicht te krijgen in de criteria waarop zo’n bouwplan wordt getoetst, en waar die huizen mogen komen, vond GroenLinks-PvdA. Aanleiding was een plan voor de bouw van twee van zulke huizen aan de Heiereind in Riethoven, waarvan het bestemmingsplan in de raadsvergadering werd vastgesteld. ,,Welke mogelijkheden hebben we hier als raad om bij te sturen, welke kaders hebben wij om dit goed te beoordelen?”, vroeg Vermeulen zich hardop af.

Quote Maar mensen weten nu niet waarop die bouwplan­nen getoetst worden. Daar moeten we meer aandacht voor hebben. Fred Vermeulen, raadslid GroenLinks-PvdA in Bergeijk

Die kaders zijn er al, legde wethouder Mathijs Kuijken uit. ,,De provincie geeft die mee, door aan te geven dat je vooral moet bouwen in het buitengebied op plekken waar al een stukje bebouwing is. Daarnaast hebben we als gemeente gebiedsvisies vastgesteld, waarin ruimtelijk acceptabele plekken zijn aangewezen. Ook mag je de huizen niet te dicht op elkaar zetten, zodat je openheid houdt.”

‘Gevoel van willekeur voorkomen bij burgers’

Volgens Kuijken zijn er in die visies 11 plekken opgenomen waar Ruimte voor Ruimte-huizen mogen komen. ,,Er worden dus niet willekeurig zomaar RvR-huizen aan het buitengebied toegevoegd.” De raad kende die kaders blijkbaar zelf dus niet , was de conclusie van de wethouder.

Juist die onbekendheid met de regels is voldoende reden om ‘de dialoog te openen’ over dit thema, volgens Vermeulen. ,,Hoe vaak komen dit soort verzoeken niet langs? Ik zeg niet dat er willekeurig wordt gebouwd. Maar mensen weten nu niet waarop getoetst wordt. Daar moeten we meer aandacht voor hebben, om weerzin en gevoel van willekeur bij burgers te voorkomen. En de kaders mogen voor onze partij misschien verder reiken dan we ze nu hebben opgesteld.”