Grond onder hoogspanningsleidingen in Steensel wordt heidegebied

Roel tovert huis om tot winter­licht­spek­ta­kel; ‘Ik ga door zolang er mensen staan’

RIETHOVEN - Is dit het begin van klein Glow in Riethoven? Vijf minuten lang verandert een gevel van een huis aan de Dorpsstraat in een lichtgevend kerstspektakel. ,,Daar doen we het voor!”, zegt Roel Blomjous.

19 december