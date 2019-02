Grondruil tussen Oirschot en Defensie

Defensie staat een perceel ten noorden van Eindhoven Airport af aan Oirschot terwijl Defensie elders in die gemeente grond in bezit krijgt. De ruil gebeurt niet met volledig gesloten beurzen. Oirschot houdt er geld aan over, maar hoeveel is niet bekend.

Best, Eindhoven en Oirschot willen de bereikbaarheid van Eindhoven Airport, bedrijventerrein Westfields en Goederen Distributie Centrum Acht (GDC) flink verbeteren door de aanleg van de zogenaamde Challenge variant. Een gedeelte van het tracé van die weg loopt over oefenterrein van Defensie. Als oplossing is nu een grondruil bedacht.

Het stuk grond dat in handen komt van Oirschot ligt tussen het Beatrixkanaal, de Oirschotsedijk en Erica in. Daar ligt nu nog een stuk bos dat oefenterrein is van Defensie. Daar moet de weg komen die de Anthony Fokkerweg gaat verbinden met de snelweg A58. Oirschot krijgt ook nog een wat kleiner perceel van Defensie dat aan een stuk verderop aan de Eindhovensedijk ligt.