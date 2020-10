Groot balkon buiten voor Den Herd in Bladel

Den Herd, straks ondergebracht in het oude Rabobankgebouw aan de Markt in Bladel, moet een aantrekkelijke en uitnodigende plek worden. ,,Het is een gebouw met veel mogelijkheden. We proberen er ook veel van te behouden", zegt architect Maarten van Bremen.

Van Bremen werkt bij GROUP A, het Rotterdamse bureau dat door de gemeente Bladel is uitgekozen voor het ontwerp van het nieuwe Den Herd. In totaal hadden 28 architectenbureaus belangstelling getoond.

Baksteen met gaten

Opvallend element wordt straks een groot balkon tegen de voorkant van het gebouw. ,,De poortjes buiten aan de onderkant zijn best aardig, maar verder is de voorkant nogal defensief", is de mening van de architect. ,,Het is een plat stuk van baksteen met gaten erin. Een groot balkon moet het gebouw wat uitdagender maken. Het kan gebruikt worden om van te speechen, een toneelvoorstelling te houden of voor iets feestelijks.”

Het huidige gebouw bestaat voor een deel nog uit een oorspronkelijk kleiner Rabobankgebouw. In die hoek komt de grote zaal van Den Herd. Dat is het enige stuk dat niet onderkelderd is. GROUP A gaat dat alsnog doen. Op die manier wil de architect voorzieningen als de garderobe en toiletten dicht bij de grote zaal krijgen.

,,Het is een gebouw dat van oorsprong een kantoor is. Het contact met de klanten speelde zich vooral op de begane grond af. We gaan het van binnen daarom een opener karakter geven", zegt Van Bremen.

Vertrouwen

Den Herd-voorzitter René Hermans is tevreden over de keuzes. ,,We hebben een visie opgesteld waarin ‘verbinden’ een belangrijke rol speelt. Zoals deze architect daar tegenaan kijkt, hebben wij het vertrouwen dat dat lukt.” Den Herd krijgt straks twintig procent meer ruimte dan op de oude locatie. Dat betekent dat er plek is voor nieuwe en andere activiteiten. Volgens wethouder Davy Jansen heeft GROUP A de wensen van de gemeente en het bestuur van Den Herd het beste vertaald naar een visie voor het voormalige Rabobankgebouw.

De Goei Plak

De komende weken werken Den Herd en de gemeente samen met eindgebruikers, de Seniorenvereniging Bladel, dagopvang De Goei Plak en de architect aan het definitieve programma van eisen. Daarna presenteert GROUP A in de verschillende ontwerpstadia haar ontwerpen en bespreekt ze die met alle belanghebbenden. Dat zijn de gebruikers, maar ook de om- en aanwonenden van het voormalige Rabobankgebouw en de Markt. Het is de bedoeling om begin 2022 te starten met de verbouwing.

Wethouder Jansen: ,,Voor de omwonenden van de huidige locatie van Den Herd geldt dat zij in een later stadium worden betrokken bij de nieuwe invulling van deze locatie. Daarvoor zijn nu nog geen concrete plannen.”