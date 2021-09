Grootse natuur en nietige mens inspiratiebron voor Reuselse kunstenaar Jan Vosters

REUSEL - Grote kleurvelden en wolkachtige vormen vullen de wand met daartussenin zo'n twintig zelfportretten, weergegeven in talloze kleurschakeringen. ,,De grens tussen realiteit en abstractie, tussen waarneming en verbeelding is voor mij een uitdaging.”

Voor de Reuselse kunstenaar Jan Vosters (71) was het al op jonge leeftijd duidelijk dat hij met kunst zijn leven wilde vullen. Al in de schoolbanken bij de fraters maakte hij zijn eerste tekeningen en met opleidingen in de beeldende kunsten verdiepte hij zich verder. ,,Het was nooit moeilijk mijn hart te volgen’’, zegt hij terugblikkend.

Van 17 september tot en met 3 oktober exposeert hij zijn werk in een ruimte van de voormalige Karel 1 fabriek aan de Turnhoutseweg 22 in Reusel. Tegelijk met de expositie brengt hij ook zijn nieuwste boek uit, dat op de expositie te verkrijgen is: ‘Het laatste licht’ (24,50 euro).

Geroerd

,,De natuur is mijn grote inspiratiebron”, verklaart hij, met een blik op zijn werk. ,,Als ik buiten loop en rondkijk word ik geroerd door de grootsheid van de natuur en de nietigheid van de mens daarin.’’

Zijn werk grenst zowel aan abstractie als aan realiteit, en hij laat de duiding ervan graag aan de kijker over. Enkel in zijn zelfportretten wijkt hij hierin enigszins af, niet voor niets ontstaat het portret via de waarneming in de spiegel. Hierin gaat hij op zoek naar verschillende oplossingen met betrekking tot kleur, vorm, compositie en textuur en tracht op die manier de kijker te boeien.

Kleurrijk boek

Zijn nieuwe boek, ingeleid door Rob Smolders, kunstcriticus en voormalig directeur van Museum De Wieger in Deurne, geeft een overzicht van zijn laatste werken. Het is een kleurrijk boek in hardcover, met voornamelijk landschappen en zelfportretten.

De expositie is in de Karel 1 fabriek tegenover de plek waar hij zijn atelier heeft.

Parkeren kan op het terrein zelf en borden wijzen de weg naar de expositie op de eerste verdieping. Zijn werk is hier vanaf vrijdag 17 september dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur te bezichtigen. Buiten deze tijden is een bezoek op afspraak mogelijk (0497-642516).