Gros asielzoekers in Oirschotse opvang bestaat uit mannen: 'Er komen nu minder gezinnen naar Nederland’

Asielzoe­kers mogen naar Oirschot komen, maar geen ‘overlast­ge­vers’

OIRSCHOT - Ze zijn in Oirschot niet zozeer tegen het opvangen van asielzoekers, maar er leven nog wel veel vragen en zorgen bij inwoners en raadsleden. Over wie nu in de voormalige verslavingskliniek Rodersana aan de Oerlesedijk komen wonen, of dat geen overlast op gaat leveren en hoe dat wordt opgevangen.

15 december