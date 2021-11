Grote brand in leegstaande kippenstal in Wintelre

Bladel 'hofleveran­cier’ in sjaal van 7,7 kilometer, de langste van Nederland: ‘Heel het dorp was ermee begaan’

BLADEL - Met honderden in de Kempen hebben ze eraan gebreid. En het is ze gelukt. Hun langste sjaal telt 7,7 kilometer en daarmee is het oude landelijke record met 500 meter verslagen. De ‘meesterbreiers’ zaten in Bladel, deels in verzorgingshuis Floriaan, die maar liefst 5,2 kilometer aanleverden. ,,Heel het dorp was ermee begaan. Iedereen ging ervoor", zegt Ria Panken.

