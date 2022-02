Grote brand in schuur in Oostelbeers, gevaar voor aangrenzende woning

De paardenwe­reld heeft Deurne weer gevonden: eerste dressuur­wed­strij­den bij Green Valley Estate

DEURNE – Als vanouds rijden ruiters en amazones af en aan over het buitenterrein. In de foyer zijn de tafeltjes bezet. In The Green Valley Estate in Deurne, voorheen Hippisch Centrum, werd dit weekend voor het eerst sinds de overname door de familie Van den Eijnden een officieel evenement gehouden.

13 februari