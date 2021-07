Grote brand verwoest horecagebouw op terrein Camping de Zwarte Bergen in Luyksgestel

LUYKSGESTEL - Een horecagebouw op het terrein van de voormalige camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel is maandagavond verwoest door een brand. Volgens de brandweer van Brabant Zuid-Oost gaat het om een grote brand.

Zeker vijftig brandweerlieden zijn met meerdere voertuigen ter plaatse. Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk. De brand werd rond 22.00 uur ontdekt, rond 23.30 uur bleken er metershoge vlammen uit het pand te slaan.

De brandweer laat weten dat er te weinig water is om het brandende pand, dat circa 20 bij 50 meter groot is, te blussen. Daarom heeft de aanwezige brandweer ervoor gekozen om het horecapand voorzichtig te laten uitbranden.

Dankbaar voor regenval

De aanwezige brandweer laat weten dankbaar te zijn voor de grote hoeveelheid regen die de afgelopen tijd is gevallen. Het brandende horecapand staat namelijk midden in het bos. De brand kan zorgen voor vonkenregens, maar de hevige regenval van de afgelopen dagen vermindert de kans op andere branden.

Op het terrein van De Zwarte Bergen heeft in de afgelopen maanden al vaker brand gewoed. Begin juni stond een schuurtje in brand, eind maart ging een chalet in vlammen op. Tussendoor was er sprake van kleinere brandjes. De politie gaat in het onderzoek naar deze eerdere branden op het terrein van de voormalige camping uit van brandstichting.

Of de brand in het horecagebouw op enige manier gerelateerd is aan de vermoedelijke brandstichtingen, is niet bekend. Omdat het campingterrein al grotendeels leeg is, werd het horecapand al enige tijd niet meer gebruikt. Er waren dan ook geen mensen aanwezig in het gebouw. Wel werd één van de omwonenden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook.

Vakantiepark

Op het terrein in Luyksgestel wordt een nieuw vakantiepark gebouwd, waar straks maximaal 340 vakantiehuisjes neer mogen worden gezet. In het bestemmingsplan is ook nog een optie opengehouden om een hotel of recreatieappartementencomplex met maximaal 200 bedden te ontwikkelen.

