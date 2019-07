Grote groep kinderen krijgt cursus vissen én een beetje biologie in Westerhoven

Het is druk bij de grote vijver aan de Euwselsedijk in Westerhoven. De Zomerviskaravaan van Hengelsport Nederland (HN) is op bezoek. Het gaat om een initiatief om kinderen met deze tak van sport bekend te maken. George Hampsink is van HN. De hengelsporters vormen met 600.000 leden de tweede grootste sportorganisatie. ,,We proberen kinderen enthousiast te maken voor het vissen", legt hij uit. ,,Tegelijkertijd vertellen we iets over het onderwaterleven. Het is een stukje biologie dat interessant is.”