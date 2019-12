Grote variatie aan blues op Eersels Bibberbluesfestival

Koe heeft baat bij buitenle­ven, maar waar is de dansende koe?

11:00 In Bergeijk blijkt dat koeien die in de wei zouden moeten staan, helemaal niet buiten komen. De controle daarop laat het afweten. Is Bergeijk een uitzondering of een voorbeeld van gesjoemel met weidegang op grotere schaal?