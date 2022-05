Haal de fiets maar van stal: strijd om Kempencup barst weer los

De competitie voor recreanten lag de afgelopen twee jaar stil maar gaat nu met een aangepast reglement weer van start. De wedstrijdenreeks is bedoeld voor wielrenners die de afgelopen vijf jaar geen wedstrijdlicentie in bezit hadden. ,,De opzet van de Kempencup is om het laagdrempelig te houden. Nieuw is nu dat we ook de jeugd willen laten kennismaken met wedstrijdwielrennen”, zegt Frans Poppeliers, voorzitter is van het bestuur. Het gaat om jongens en meisjes vanaf vijftien jaar die vanaf nu kunnen instappen in de strijd om de Kempencup. ,,Voor de categorie 15 tot 18 jaar was er geen mogelijkheid om eens te proeven aan wedstrijdritme. Dat kan alleen met een wedstrijdlicentie maar dan moeten ze wel lid worden van een wielerclub. Die stap is vaak net te groot voor hen”, weet Poppeliers.

De reeks wedstrijden begint zaterdag in Westerhoven. Daarna volgen nog wielerrondes in Riethoven, Hapert, Bladel, Luyksgestel, Duizel, Steensel en Weebosch. In het gros van de dorpen vindt de ronde plaats op kermismaandag.

Een tweede verandering is dat de lengte van de wedstrijd wordt opgerekt van dertig naar veertig kilometer. ,,Het mooie daarvan is dat de echt goede renners komen bovendrijven. Veertig kilometer is meer een uithoudingswedstrijd”, vindt de voorzitter.

Spannend

Gemiddeld nemen er zo’n 35 renners aan een wedstrijd deel. ,,Het is iedere keer weer spannend wat er op af komt, want ze hoeven niet vooraf in te schrijven. Dat gebeurt op de wedstrijddag zelf bij de organisatie”, zegt secretaris René van der Velden.

Voor de winnaar van de ronde in Westerhoven ligt een leiderstrui klaar. In elke wedstrijd zijn punten te verdienen met twee tussensprints. Verder worden er twintig punten verdeeld over de eerste twintig die de finish passeren. de top-3 van het eindklassement krijgt namens de organisatie van de Kempencup een KNWU-licentie aangeboden. Als ze die accepteren, mogen ze niet meer meedoen aan de wedstrijdenreeks van de Kempencup.