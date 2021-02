Haar werk was een feestje, maar vrijwilligerscoördinator Marjo Leijten gaat toch met pensioen

Huizen Woningbe­lang en Zaligheden op het ‘Funda’ voor sociale huurwonin­gen

12 februari EERSEL/VALKENSWAARD - Woningstichtingen Woningbelang in Valkenswaard en de Zaligheden (WSZ) in Eersel sluiten zich per 2 maart aan bij Wooniezie. Vanaf die datum bieden beide woningstichtingen vrijgekomen sociale huurwoningen te huur aan via de website wooniezie.nl