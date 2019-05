Hagel op Wentersels Lentefeest

AMATEURVOETBAL Overzicht | Riethoven en Hoogeloon zijn kampioen, Gemert houdt druk op koploper Groene Ster

5 mei Het kampioenschap heeft VV Gemert weliswaar niet in eigen hand, maar door de zege op IFC doet de ploeg nog altijd volle bak mee om de titel in de hoofdklasse B. Het verschil met koploper Groene Ster blijft slechts twee punten. VV Hoogeloon mag zich de kampioen van de vierde klasse F noemen. Voor het eerste in de historie promoveert de club naar de derde klasse. Riethoven is kampioen geworden in de vijfde klasse E.