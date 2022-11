Hakken Eersel gaan niet in het zand, raad wil meepraten over de mogelijke komst van een parkeergarage

EERSEL - Meepraten of de hakken in het zand zetten? Wat moet de gemeente Eersel doen als het gaat om de hub? De partijen in de gemeenteraad zijn verdeeld.

Om de regio bereikbaar te houden wil de Metropool Regio Eindhoven, een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten uit de regio, zes hubs laten bouwen aan de rand van het stedelijk gebied van Eindhoven.

Geschikte locatie

Eersel wordt gezien als geschikte locatie voor één daarvan. Met de komst van een grote parkeergarage met ov- en fietsverbindingen moet de bereikbaarheid van de regio worden verbeterd. Mensen kunnen daar parkeren en van daaruit met het ov verder reizen.

Of die hub in Eersel moet komen daar hebben meerdere partijen in Eersel al langer hun twijfels bij. Daarom werd eind vorig jaar gevraagd om eerst onderzoek te doen naar de nut en noodzaak en locatie, voordat er verder mee gewerkt zou worden aan de planstudie.

‘Betonnen parkeerkolos’

Die studie is afgerond, maar heeft de zorgen bij veel partijen niet weg kunnen nemen. Integendeel. ,,Ik heb het gevoel dat er maar één conclusie mogelijk was”, zegt CDA-raadslid Mario Sleegers. En dat is een ‘betonnen parkeerkolos’ bij Eersel, zoals fractiegenoot Sophie Tinnemans het noemt. Een geluid dat bij meer partijen hoorbaar is. ,,Wij zijn daar niet van overtuigd.” Ook worden alternatieven gemist.

Eersel Samen Anders (ESA), de grootste partij, is ook nog niet overtuigd. Al wil het wel verder praten. Het diende een amendement in waarin staat dat er wordt meegewerkt aan de planstudie om verdere verdieping in het plan te krijgen en de studie naar het nut en de noodzaak ter kennisgeving aan te nemen. En wanneer de planstudie gereed is dat deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd, nog voordat er vervolgstappen worden genomen of procedures worden opgestart.

Signaal

Het amendement kreeg steun van de VVD en D66. PvdA-GroenLinks en Kernbeleid vonden dat het raadsvoorstel weliswaar beter werd door het amendement, maar stemden samen met het CDA toch tegen het amendement en het voorstel. ,,Het is gek om er niet aan mee te werken, maar we denken zo wel een signaal af te geven”, zegt PvdA-GroenLinks-raadslid Daan van den Broek. ,,Het lijkt ons beter om de hakken in het zand ze zetten.”

Rik Spooren van ESA probeert de partijen nog te overtuigen. ,,We willen dat ze de nut en noodzaak nog verder aantonen. De planstudie wordt toch gedaan, dan kunnen we beter aan tafel zitten.” Dat lukt hem niet. ,,Hoe verder we in het traject zitten hoe moeilijker het is om te stoppen”, zegt Kernbeleid-raadslid Jeanne Adriaans. ,,Als we weten dat we geen hub willen, waarom dan investeren in een planstudie?”, vraagt Tinnemans. ESA en D66 antwoorden dat ze het nog niet weten of ze een hub willen. Daarom wachten ze de planstudie af.