Half Casteren betrokken bij openluchtspektakel over heilige Elisabeth

Het levensverhaal van de heilige Elisabeth wordt hét thema van een openluchtspel dat in juni 2023 wordt opgevoerd in Casteren. Toneelvereniging ToverCast en muziekvereniging Sint Willibrordus vonden elkaar en hebben een stichting in het leven geroepen die de organisatie gaat leiden.

Het initiatief voor dit schouwspel komt van Cees Corstiaans. ,,Toen ik het oude script las heb ik een nacht wakker gelegen en begon het bij mij te kriebelen. Als lid van de toneelvereniging heb ik het idee op tafel gelegd bij het bestuur van ToverCast en via Toon van Doormalen heb ik de muziekvereniging als organisatiepartner aangezocht. Daarmee was de kiem voor het schouwspel gelegd en is het enthousiasme gaan groeien’'.

Broden voor de armen

Met de titel Deze roos verwelkt niet is ook in de jaren 1956 en 1961 het spel in de openlucht gespeeld. Op meerdere speeldagen hebben toen tienduizend toneelliefhebbers Casteren weten te vinden. De heilige Elisabeth overleed in 1231 op 24 jarige leeftijd. Zij bakte broden voor de armen en zorgde voor zieke mensen. Als enige plaats in Nederland kent Casteren een echte bedevaart ter ere van Elisabeth.

Volgens Van Doormalen is de organisatie wel een sprong in het diepe. ,,We hebben een bestuur geformeerd met administratieve ondersteuning en daarnaast een aantal commissies ingericht. Vorige week kwamen ruim zestig inwoners af op de kick-off bijeenkomst. Daarin hebben we de leden van beide verenigingen uitleg gegeven over wat er komen gaat. Mensen melden zich aansluitend spontaan aan. Op het toneel hebben we tachtig mensen nodig en een legertje muzikanten voor de muzikale ondersteuning. Het terrein aan de Willibrordusstraat is de beoogde locatie. Het wordt groots met een regionale uitstraling, dat streven we na’'.

Bij veel mensen koffiedrinken

,,Gaan jullie dat echt doen?’' was hetgeen Corstiaans in het dorp beluisterde over de plannen. ,,We gingen bij veel mensen koffiedrinken en ik kreeg daadwerkelijk kippenvel bij de gedrevenheid en respons van vrijwilligers. Mensen maken elkaar enthousiast voor het evenement’'.

Het verhaal van Elisabeth wordt door Caresse Donks uit ‘s-Hertogenbosch in een modern jasje gestoken. De regie is in handen van Alex van Hove. Hij wil hoog inzetten om ietsje lager uit te komen. Voor hem moet het voor de deelnemers een onvergetelijke ervaring worden.

Figuranten en ondersteuners kunnen zich melden via stichtingelisabeth@hotmail.com