Halloween Oirschot wil duizenden bezoekers ‘wowgevoel’ geven (en bang maken natuurlijk)

Angstaanjagende griezels, licht, geluid, rook; de 22 ‘acts’ aan de 3 kilometer lange horrorroute halen alles uit de kast om bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. Maar vooral het verrassingselement speelt een belangrijke rol. „Het kan zomaar zijn dat een griezel je bij je been pakt’’, zegt Johan van Summeren, die samen met Anne-Marie Rossou en Carin Schiebroek deel uitmaakt van de organisatie.

Wel QR-code

„Vorig jaar ging de tocht wegens corona niet door, nu staan we te popelen om weer van start te kunnen gaan’’, zegt Rossou. Wel is er ditmaal de restrictie dat bezoekers een QR-code moeten kunnen overhandigen, en kunnen kaartjes alleen online worden gekocht. „Maar we mogen weer, eindelijk!’’

Ruim zevenduizend bezoekers

Wat ooit is begonnen als een eenvoudige lampionnentocht is in zes jaar uitgegroeid tot een evenement dat ruim zevenduizend bezoekers trekt. „Het is een beetje uit de hand gelopen’’, zegt Schiebroek. Volgens haar schuilt de kracht van de halloweentocht in het feit dat Oirschot er gezamenlijk de schouders onder zet. „Als nieuwkomer in het dorp was het voor mij de perfecte manier om met de mensen kennis te maken.’’

Quote We hebben al bezoekers uit België en Duitsland op onze lijst staan Anne-Marie Rossou

Rossou: „Samen kunnen we veel. Het historisch centrum van Oirschot leent zich perfect voor dit evenement. Ons streven? We gaan voor het wowgevoel. We hebben al bezoekers uit België en Duitsland op onze lijst staan. We willen ieder jaar een beetje groeien.’’

Er komt nogal wat bij kijken om alles in goede banen te leiden, zo blijkt. In ‘zenuwcentrum’ Het Oude Raadhuis zetten de drie de laatste puntjes op de i, en inspecteren wat spulletjes die op de zolder zijn opgeslagen. Van Summeren hamert op het belang van een goede doorstroom van bezoekers. En ook kunnen er nog wat extra helpende handen worden gebruikt, maar dat zijn details.

Straattheater

Tijdens Halloween Oirschot zijn een paar honderd vrijwilligers in touw, van een paar mensen die samen een act opvoeren tot grote groepen en straattheater. De route leidt langs donkere steegjes, en er dwalen angstaanjagende creaturen rond. Daarnaast zijn er drie binnenlocaties. Voor de kleintjes is er een kidszone. De apotheose vindt plaats op de Markt en dat belooft een spectaculaire show belooft te worden.

Een kaartje (volwassene) kost 5 euro, een kaartje voor de kidszone 3 euro. Meer informatie staat op halloweenoirschot.nl.

Volledig scherm Beeld van het evenement twee jaar geleden. © DCI Media