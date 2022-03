Handhaving op camping Zwarte Bergen in Luyksgestel liet te wensen over; rechter geeft Bergeijk veeg uit de pan

ANALYSE Nieuwe raad Oirschot moet hard werken aan vertrouwen van inwoners en solidere samenwer­king in de regio

OIRSCHOT - Het vertrouwen in de politiek was de laatste jaren al fragiel en tanende. Vooral afgelopen jaar leken veel inwoners van Oirschot het vertrouwen in hun raad en wethouders helemaal kwijt te zijn. Dat terugwinnen en behouden is de uitdaging de komende jaren.

8 maart