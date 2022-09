Handige buurt klust rustige, ouderwetse kermis weer voor mekaar

EERSEL - De Bokshaai nostalgische kermis is iets bijzonders. Dit jaar wordt het voor de derde keer in de recente geschiedenis - na 2016 en 2018 - gehouden, op 24 en 25 september. Met in de vooravond op vrijdag een stijldansavond in James Last-setting met harmonie de Goede Hoop.

Toen in 1960 de Boksheide, een gehucht tussen Eersel en Bergeijk, bereikbaar werd met klinkerwegen in plaats van zand, organiseerde de gemeente Eersel een kermis om dat te vieren. De attracties van toen, zoals een zweefmolen, draaimolen en kop van jut, zijn door het enthousiaste buurt-team weer bij elkaar gespeurd. En dat niet alleen: de totale sfeer van het terrein past in het thema. Alle details moeten kloppen.

Carlo van Mierlo (50), Luuk (30) en Ken Sleddens (26) en Thom van Woerkum (21) en nog een flink aantal andere buurtgenoten zijn elke donderdagavond aan het klussen in de oude stal van Bart Appels waar de opslag is. Aan het eind van zo’n avond gaan ze in de pipowagen zitten, die ze hebben omgetoverd tot kantine. Van Mierlo: ,,Het leuke aan het hele gebeuren is de saamhorigheid. We kennen elkaar allemaal en iedereen doet wel iets. Ook de sponsoring komt voornamelijk van de ondernemers hier.”

In de pipowagen komt straks de waarzegger met glazen bol, en zo’n hondje met rode lichtgevende oogjes. ,,Er komt iedere keer meer”, vertelt Van Mierlo. ,,Vorig jaar hadden we banken gemaakt van telefoonhaspels en dertig statafels van oude olietonnen. Joyce neemt nu de schuitjes onderhanden van een oude luchtschommel-attractie. Die stond vroeger veel op kermissen. We doen met acht man drie dagen over het opbouwen. Maar dan heb je ook wel iets bijzonders.”

Naast de dansvloer komen lange bloembakken met sanseveria’s, aan de andere kant tafeltjes met stoelen zodat mensen ook kunnen zitten. Om de gekleurde lampjes op te hangen maken ze ouderwetse telefoonpalen met van die keramieken knoppen. Daarvoor zijn dit jaar alle rommelmarkten afgestruind. De verplaatsbare PR-kar met nostalgische trekker is gekocht op Marktplaats en zelf voorzien van een frame. Oude fitting-lampjes zijn vervangen door ledverlichting.

,,Het wordt een kermis voor jong en oud met gratis entree en ritjes voor 1 euro. We hebben een grote tent voor als er regen komt. Ouders die bij eerdere edities waren, vertelden dat ze nog nooit zo’n relaxte kermis hadden beleefd. Je kan in één oogopslag het afgezette terrein overzien. Geen harde muziek, geen honderdduizend lampjes. De kleintjes hadden een topweekend en dus de ouders ook. Zo hadden we het zelf nooit bekeken. Het was gewoon de sfeer die we wilden creëren, maar dat was dus het neveneffect. Voor de ouderen hebben we dit jaar de stijldansavond bedacht. Wij zijn zelf allemaal op stijldansles gegaan en hebben geoefend bij dancing Heidelicht. Maar je mag ook komen buurten als je niet kan dansen hoor. De abrikozen-speciaal-fanclub kan hier op kermiszaterdag ‘op vlaai gaan’. ’s Avonds is er feest met een dj en livebands uit de regio voor alles wat zich nog jong voelt. En op zondag wordt De draai van de Bokshaai gereden, een nostalgische wielertoertocht met JW Roy, die bij het rustpunt een paar akoestische liedjes zingt, wellicht ook van zijn nieuwe album Kouwe Kermis.”