Handtekeningenactie tegen vestiging grote groepen migranten op Zwarte Bergen Luyksgestel

Eerste paal geslagen voor woonzorg­com­plex Groot Bijster­velt in Oirschot

19 december OIRSCHOT - Er is al veel gebeurd op het terrein van het voormalige Montfortanenklooster Groot Bijstervelt in Oirschot, dat wordt omgevormd tot modern woonzorg-complex. Delen van de bebouwing zijn gesloopt, het oude klooster is gestript, asbest is verwijderd, wegen en groen zijn weggehaald en bouwwegen aangelegd.