Handvatten voor ondersteuning en re-integratie tijdens Participatie Congres in Oirschot

In de zaal waar de training over ‘Herstel’ (na ziekte of ontwrichtende gebeurtenissen) wordt gegeven tijdens het Participatie Congres kan je een speld horen vallen. Ademloos luisteren deelnemers naar het relaas van ervaringsdeskundige Olaf Ruijters, werkzaam bij Markieza. Hij vertelt over zijn eigen struggles met psychische klachten en hoe hij daar sterker uit kwam. ,,Doordat ik door die hel ben gegaan, kan ik mensen nu ondersteunen.”