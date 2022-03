Hangende xylofoon bij de Buurtvlindertuin in Eersel ingewijd

De enthousiaste vrijwilligers van de Buurtboerderij en Buurtvlindertuin aan de Houtwal 10 in Eersel staken tijdens de NLdoet-dag hun handen uit de mouwen. ’s Ochtends kreeg de Buurtboerderij een grote schoonmaakbeurt, en werden in de Buurtvlindertuin nieuwe plantjes en boompjes gezet.

Nieuwe onthulling

Daarna werd het druk. Menig opa en oma en ouder met (klein)kind kwam kijken naar de nieuw onthulde interactieve elementen in de Buurtvlindertuin: een oer-Hollandse spellentocht in de vorm van een levensgroot boter-kaas-en-eieren-spel, hinkelen, sjoelen, muziekinstrumentjes maken en knutselen. Tegen een kleine vergoeding werden verse oma’s cupcakes versierd en opgegeten. De nieuwe houten xylofoon, geïnspireerd op een soortgelijk hangend instrument in het Toon Kortooms Park in Deurne, werd officieel geopend. De harmonie verlevendigde het feest.

,,We zijn ontzettende blij, en de gemeente heel dankbaar, met de ruimhartige schenking waarmee de vrijwilligers speelmateriaal hebben kunnen maken. Vandaag vieren we in alle vrijheid feest. Dat is ineens niet overal vanzelfsprekend. Daarom is de opbrengst van de cupcakes en koffie voor Oekraïne”, aldus voorzitter van de buurtboerderij Netty Verdonk.

Volledig scherm Eendjes vissen in de oer-Hollandse spelletjes route. © Natalie Buijs

,,Het is eigenlijk wel andersom,’’ meende wethouder Léon Kox. ,,De dank is helemaal aan de vrijwilligers. Met elke euro ontstaat hier van niks van alles. Bij zo’n actie van de gemeente laat Cees Beemer (bestuurslid van de Buurtboerderij, red.) zijn gezicht weer zien en zet wat op touw.” Ook de activiteitencommissie en ‘chef handig’ Willy Timmermans werden bedankt.

Zelfgemaakte instrumenten

Beemer: ,,Iedereen vraagt zich natuurlijk af: doet het die xylofoon het ook? Die meneer met een stok, Paul van der Heijden van ‘Paul slaat alles’, is een professional die er muziek uit kan halen.” Vol elan betrekt Van der Heijden de kinderen die instrumenten hebben gemaakt van potjes met rijst erbij. ,,Kom even hiervoor zitten. En degene die zich niet in kan houden: klap lekker mee.” Dat was niet aan dovemansoren gezegd. Niet veel later waren de muzikale klanken hoorbaar en de kinderen deden enthousiast mee.