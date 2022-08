Hans Dulfer moest één keer het Jazzweekend Oirschot overslaan: ‘Toen stuurde ie Candy: de hoofdprijs!’

,,Weet je nog, die grand marshall met die grote snor?” zegt Jongbloets tegen Schreppers. ,,Ja, dat was een goeie, die kon het publiek echt goed opkloten”, knikt Schreppers. Ze hebben het over de bandleider van The Juggets, één van de streetparade-orkesten (een soort dweilorkesten of marching bands), die door de jaren heen in Oirschot op het programma stond. ,,Of Brandaris uit Bergen op Zoom. Als je dat orkest voor het eerst zag, dacht je: wauw. En was je verkocht.”