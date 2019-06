Hans Loos nieuwe gemeentesecretaris

In 2000 werd Loos afdelingshoofd Bouwtoezicht en Milieu, in 2006 afdelingshoofd Leefomgeving en Wonen en eerste loco-gemeentesecretaris (tot op heden). Sinds 2014 is hij afdelingshoofd Beleid en Ontwikkeling.

Loos woont in Valkenswaard, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is de opvolger van Wim Wouters die vorige week is benoemd als burgemeester van Eersel. Wouters was tien jaar gemeentesecretaris in Bergeijk.