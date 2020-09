Hapert trapt af voor trainingen Kempisch Voetbal Collectief

Tweeëntwintig jeugdige voetballers trotseerden daarvoor de regenvlagen die sportpark De Lemelvelden in Hapert teisterden. De trainers Jordi Huybregts en Thed van de Kerkhof instrueerden hen in de fijne kneepjes van de voetbalsport.

Iets extra’s

,,We willen de jonge leden van de Kempische voetbalverenigingen iets extra's bieden", zegt Jordi Huybregts. Hij is jeugdtrainer bij PSV en richtte met docent Lichamelijke Opvoeding Thed van de Kerkhof daarom het Kempisch Voetbal Collectief op. Het biedt meer dan de Voetbalschool: ,,We willen activiteiten gaan opzetten in schoolvakanties. Daarbij staat plezier in voetbal en met elkaar centraal. We denken aan toernooien en clinics, maar ook een voetbaldriedaagse."