Hapertse Boerenmert wars van elektronica en plastic spul

Het lijkt een markt zoals er zoveel zijn. Geuren van braadworsten, frieten en stroopwafels. Kramen met allerlei snuisterijen. Terrasjes met muziek: De Somerense Hillybilly Hayride op de kiosk, om de hoek ’t Boekels Kwartierke en aan het eind van de Kerkstraat de plaatselijke band Sabbatical.

Toch lukt het de Hapertse Boerenmert om zich te onderscheiden. Waar menige organisatie moet inkrimpen of zelfs stoppen, blijft ze een trekpleister, ondanks het mindere weer. Het lukt in Hapert om, op basis van een goed concept, te blijven vernieuwen en originele deelnemers naar de Kempen te halen.

Zo was er de Goirlese accordeonist Pascal Vorstenbosch. Op zijn klompen zwerft hij door de Hapertse straten. In het voorbijgaan klinkt zijn Nederlands repertoire. ,,Ik was hier zeven jaar geleden op vakantie en ontdekte de Boerenmert. De sfeer stond me aan. Ik heb me meteen aangemeld”, vertelt de muzikant terwijl zijn accordeon even zwijgt. ,,Ik speel op markten, maar ook bij wandeltochten. Zo probeer ik mensen blij te maken.”

Bladelse Dorsdag

Loed van Lierop heeft in historische tractoren zijn hobby gevonden ,,Het is belangrijk om de oude technieken te bewaren. Voor mij geen elektronica of plastic spul”, zegt de Bladelnaar. Thuis heeft hij twaalf tractoren, voornamelijk van Amerikaanse origine, staan Ze zijn jaarlijks te zien op de Bladelse Dorsdag, die hij mee organiseert.

In de optocht waarmee de Boerenmert officieel wordt geopend, spelen ze een prominente rol. Ook de 1200 kilo wegende os uit het Belgische Deinze en enkele stoere Belgische trekpaarden maken indruk in de stoet, die door de Hapertse straten trekt.

Volledig scherm Ook dit jaar kent de Boerenmert in Hapert weer vele bezienswaardigheden, zoals een groot aantal oude ambachten en tentoonstellingen. © Kees Martens/DCI Media

Waggelende ganzen door de straten

Maar daar tussendoor loopt ook kleine Franse ganzenhoeder Patrick Boto. Voor hem uit waggelen zijn tien gevleugelde beesten, onverstoorbaar en bijna letterlijk in ganzenpas, mee in de optocht. Een fotogeniek gezicht. Telefoontoestellen en camera’s leggen het tafereel vast. ,,Formidable, tranquille et sympathique”, karakteriseert de Fransman het Hapertse festijn. Via zijn Nederlandse echtgenote kwam hij in contact met de Boerenmert.

Hij bewijst dat de Hapertse organisatoren ook oog hebben voor het kleine en de details. Ze blijven zoeken naar nieuwe elementen voor de markt. Zo hangen op de Alexanderhof uitvergrote foto’s, die een beeld geven van de Hapertse geschiedenis. Ook Heemkundekring Pladella Villa heeft het in foto’s gezocht. Aansluitend op het schoolklasje in ‘Ot-en-Sienstijl’, hangen in hun stand oude klassefoto’s. ,,We willen zo verhalen losmaken. Laat ze maar komen”, zegt voorzitter Hugo Leijten.