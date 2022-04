Hapertse Graanmolen weer in volle glorie: ‘Monument hoort bij ons dorpssilhouet’

HAPERT - Met een westenwind en in een mooi zonnetje konden de molenaars Jos Jansen en Ben van Roosmalen zaterdagmorgen de herstelde Hapertse Graanmolen in volle glorie aan het publiek tonen.

Zaterdag werd het groot onderhoud aan de molen feestelijk afgerond. Wethouder Fons d’Haens mocht daarvoor ‘de vang lichten’. Zo kregen de nieuwe wieken ruimte om snelheid te maken. Veel inwoners waren er getuige van. Het veldje bij de molen liep de hele morgen lekker vol.

Automatisch remsysteem

Molenaar Jansen en M.I.O. (Molenaar In Opleiding) van Roosmalen stonden klaar om uitleg te geven. Het belangrijkste is de ombouw van de wieken. Er zijn nu gestroomlijnde metalen platen bevestigd: ,,Daardoor kunnen we bij weinig wind toch goed draaien. Een automatisch remsysteem zorgt ervoor dat ze niet op hol slaan”, aldus Jos Jansen. Hij is al vijfentwintig jaar vrijwillig molenaar in Hapert.

Quote Zelfs zonder zeil kunnen we nu bij windkracht 2 tot 3 vaart maken. Ben van Roosmalen

Van Roosmalen, die volgende week hoopt te slagen voor het molenaarsdiploma, vult aan: ,,Zelfs zonder zeil kunnen we nu bij windkracht 2 tot 3 vaart maken. Tot nu toe waren we voornamelijk aangewezen op westenwind, maar nu draaien we bij elke windrichting”.

Wieken vervangen

De onderhoudswerkzaamheden aan het rijksmonument uit 1898 zijn onderdeel van het meerjarenplan, dat de gemeente Bladel – als eigenaar – hanteert. Naast het vervangen van de wieken, inclusief stalen roeden, werden een dwarsbalk (korte spruit), schoren en een steunbalk (staartstuk) vernieuwd. Voor het staartstuk is één van de verwijderde roeden gebruikt.

De kosten - 150.000 euro - worden deels gesubsidieerd door rijk en provincie. Er is met tussenpozen gewerkt van april 2020 tot november 2021. Daarna zorgden coronabeperkingen voor uitstel van de opening.

,,We zijn er trots op, dat de molen nu in volle glorie te zien is. Het monument hoort bij ons dorpssilhouet”, zei bezoeker Herman Oostrom, vicevoorzitter van het Georganiseerd Burger Overleg Hapert. Iets om in de gaten te houden bij toekomstige bouwplannen in de wijk.

Een mening die Regina, Sander en Harm van de Ven delen. Ze wonen naast de molen: ,,Het is een mooi gezicht als hij draait. Er is ook altijd iets te doen. Mensen stoppen vaak. Dikwijls maken ze ook een foto. Ook bruidsfoto’s worden er gemaakt”, zegt Sander van de Ven.

‘Indrukwekkend’

Het Vlaamse echtpaar Wim en Sofie de Block logeert met hun twee kinderen op Het Vennebos: ,,We lazen de aankondiging . Dat wilden we zien. In België hebben we niet zoveel molens. Het is voor het eerst, dat we er zo dichtbij komen. Indrukwekkend. En met de poffertjes erbij is het een echt Hollands sfeertje.”

De heropening stond ook in het teken van een recordpoging van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. De opzet was om tussen 11.00 en 12.00 uur 700 molens te laten draaien. Het is nog niet bekend of het record gehaald is.