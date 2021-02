Hapertse hightech glastechniek komt in Gelderse handen: LouwersHanique wordt overgenomen

HAPERT - LouwersHanique, specialist in hightech glastechniek uit Hapert, is overgenomen. Nieuwe eigenaar is Muon uit Eerbeek dat eveneens precisie componenten ontwikkelt en produceert.

Opgericht door ex-Philips-medewerkers

Fusiebedrijf LouwersHanique is van oudsher leverancier van ASML en Philips. Zowel Louwers Glastechniek uit Hapert als het vroeger in Veldhoven gevestigde Hanique & Pulles is opgericht door ex-Philips-medewerkers. Tegenwoordig heeft het 150 medewerkers tellende bedrijf volgens een woordvoerder ‘een aantal van 's werelds meest toonaangevende hightech bedrijven’ als klant.

LouwersHanique produceert componenten van technisch glas, keramiek of verbindingen van glas met metaal. Daarvoor wordt glas tot zeer hoge temperaturen verhit om er de juiste vorm aan te kunnen geven. De historie van de bedrijven gaat ver terug. Louwers Glastechniek is in 1961 opgericht door Tiny Louwers. Pulles & Hanique is in 1950 gesticht door André Pulles en Jan Hanique.

Halfgeleider- en medische sector

De precisie componenten van nieuwe eigenaar Muon worden toegepast in producten voor de gezondheidszorg, de halfgeleiderindustrie, digitaal printen en filtertechnologie. Het Gelderse bedrijf begeeft zich wat de halfgeleider- en medische sector betreft op dezelfde markten als de Hapertse aanwinst. ,,Voor Muon is de specialisatie in glas en techniek een uitbreiding van het portfolio. Daarmee kunnen we de klanten nog betere oplossingen bieden.”

LouwersHanique is volgens een woordvoerder een 'gezond bedrijf'. Na de overname zullen ‘geen functies verdwijnen’, stelt hij.

Muon telt ongeveer 350 medewerkers. De groep had al vier bedrijven: Millux (Wijchen), Veco (Eerbeek), Tecan (Verenigd Koninkrijk) en Atul (India). Na de overname van LouwersHanique stijgt de omzet naar zo'n 110 miljoen euro in 2021.

Groeistrategie

Muon heeft de financiële steun van investeringsmaatschappij Gilde Buy Out Partners. Het bedrijf heeft een groeistrategie en wil zowel door versnelde autonome groei als door overnames zijn positie verder verstevigen. Ook voor de activiteiten van LouwersHanique is ‘verdere groei’ het parool, stelt de woordvoerder.

Quote Het bedrijfsmo­del en de cultuur van Muon passen bij ons en de schaal­groot­te en slagkracht van Muon gaan ervoor zorgen dat we onze doelstel­lin­gen sneller kunnen bereiken.” Sjoerd van den Cruijsem, LouwersHanique

Wie nu de aandeelhouders zijn van het Hapertse bedrijf wil de zegsman niet kwijt. Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden de aandelen beheerd door een stichting administratiekantoor, waarvan de directeuren Eduard Biekens en Sjoerd van den Cruijsem de bestuurders zijn.

Van den Cruijsem wordt lid van de groepsdirectie van Muon. ,,Het bedrijfsmodel en de cultuur van Muon passen bij ons en de schaalgrootte en slagkracht van Muon gaan ervoor zorgen dat we onze doelstellingen sneller kunnen bereiken", laat hij weten in een schriftelijke verklaring.