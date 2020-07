Hapertse hondenfamilie voelt zich gepakt en belaagd door gemeente Bladel

Oud-Hollandse spelletjes doen afgelaste kermis Bergeijk vergeten

12 juli BERGEIJK - Eigenlijk zou Bergeijk deze zaterdagmiddag helemaal in kermissferen zijn. Helaas moesten B en W van Bergeijk het evenement na overleg met de horeca afgelasten. Daarvoor in de plaats is er voor de kinderen met oud-Hollandse spelletjes bij allerlei winkels in het centrum een redelijk alternatief.