Hapertse tovert tuintje om in elfenland: ‘Ik doe niet in trollen’

Haar tuin, bescheiden van omvang, staat vol met van alles uit de wondere wereld der elven, eenhoorns en andere mysterieuze figuren. Zelf voegt ze daar graag zelfgemaakte kasteeltjes, gekleide werkstukjes en zelfs eigen breiwerk (‘zo'n sneeuwpopje geeft je toch een sjaaltje. Dat is veel te koud anders’) aan toe.

Ze noemt ze haar ‘droomwerelden'. ,,Ik doe niet in draken en trollen en bosgeesten en zo. Het moet bij mij lief en leuk zijn. Ik hou ook niet van actiefilms. Geef mij maar van die jankfilms. Romantiek, daar hou ik van.”

De tuin van Mirelle van Schayk.

Van Schayk werkt bij KempenPlus in Bladel. In haar vrije tijd is ze erg creatief. Altijd al geweest. ,,Ik organiseerde vroeger van alles voor de kinderen in de buurt. Maar ik heb ook altijd veel ideeën om dingen te doen. Dat ratelt soms maar door in mijn hoofd.”

Ze schrijft veel gedichten, heeft honderd ideeën om carnaval te vieren en bouwt gestaag aan haar grote droomwereld buiten, maar ook binnen. Menige elf houdt de wacht in elke kamer. De laptop zorgt voor een stemmig bijpassend achtergrondmuziekje, zodat elfen en eenhoorns muzikaal niks tekort komen. Van Schayk wordt er gelukkig van. ,,Ik kan hier mijn ei in kwijt. Ik vind dit leuk. Dit is wie ik ben", zegt ze.

Mirelle van Schayk.

In de huiskamer heeft ze een stapel dozen en doosjes staan met haar werkmateriaal: zelf hard wordende klei, papier, prikkers, piepschuim en van alles en nog wat. Ze werkt nu aan een Fata Morgana van wc-rollen. ,,Ik kan van niks alles maken. Ik heb altijd alles bij de hand. Ik klei alles bij elkaar. Echt.”

Kim Verhagen

Kim Verhagen (22) is haar kapster. Zij is tevens in de leer om eigen ‘droomwereldjes’ te bouwen en helpt Mirella mee. ,,Ik ben ook creatief en heel geduldig. Dit is leuk om te doen”, zegt zij.

Kinderen en volwassenen zijn welkom om al het elfenfraais te bekijken aan het Hoefblad 15 in Hapert, bij voorkeur op woensdagmiddag of in het weekeinde.

Een geestrijk hoekje.