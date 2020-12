Happen in vies broodje? Voor soap van Pius X doet Lucas (12) dat gewoon

Stil afscheid voor Sint Piet in Reusel

10:46 REUSEL - De week die voor hem al veertig jaar het hoogtepunt van het jaar is, is leger dan ooit. Al die tijd stond in de week van 5 december een groot kruis in zijn agenda, maar voor (hulp)sint Piet de Kort (72) uit Reusel zou dit lege jaar ook zo maar zijn afscheid kunnen betekenen.