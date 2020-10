Hard gewerkt, maar personeel failliet HSPO in Eersel dreigt coronabonus te moeten missen

Curator Floris Dix heeft de bonus van 1000 euro voor circa 45 vaste en zelfstandige zorgpersoneelsleden weliswaar aangevraagd maar hij betwijfelt of er ook uitgekeerd zal worden. In de regeling is volgens hem geen rekening gehouden met een faillissement van de zorgaanbieder. ,,Er is niks geregeld’’, zegt hij. En juist omdat er een faillissementsgolf dreigt, is dat volgens hem merkwaardig.