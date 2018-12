Hardleerse bestuurder scheurt met 117 in Bergeyk, had nét rijbewijs terug maar is het al weer kwijt

Wandel- en fietsbrug Oirschot in raad van februari

14 december OIRSCHOT - Eind februari buigt de gemeenteraad van Oirschot zich over de aangepaste plannen voor de wandel- en fietsbrug over het Wilhelminakanaal. In januari worden de raadsfracties geïnformeerd over de oplossing die nu in de maak is.