Harmonie Concordia in Reusel maakt nu muziek voor iedereen

,,Ik weet nog dat we bij d’n Ouwe Taaie een serenade gingen brengen omdat hij zijn honderdste verjaardag vierde. Hij was zo trots dat zijn grijze snor, waar hij om bekend stond, helemaal opkrulde. Dat waren nog eens tijden.” Als Patrick van Loon (48) terugdenkt aan de activiteiten van de harmonie, is het vooral de vorige eeuw waarover hij vertelt. Maar in honderd jaar muziek in Reusel, gebeurde er veel en de hoogtepunten van Concordia regen zich aaneen.