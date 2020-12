Harrie (44) krijgt soms wel 25 epileptische aanvallen per dag: ‘Ik hoop dat ze het kunnen wegbranden’

Wie bewees Anton Philips in 1951 de laatste eer?

5 december EINDHOVEN - De begrafenis van Anton Philips in oktober 1951. De hele stad was uitgelopen om de man die Philips groot had gemaakt een laatste eer te bewijzen. Was u erbij en heeft u nog herinneringen, we horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.