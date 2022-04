Harrie (90) uit Westerhoven bezorgt al 33 jaar maaltijden in de gemeente Bergeijk: ‘Ik ben eigenlijk een sociaal werker’

Toeslagen­af­fai­re nekte Carlijn uit Oirschot zowat, onderzoek moet duidelijk maken of gemeente tekort schoot

OIRSCHOT - Ze was bang om op straat te belanden en haar kinderen te verliezen. En hoe Carlijn van Deursen uit Oirschot ook probeerde haar gemeente duidelijk te maken dat ze slachtoffer was van misstanden bij de Belastingdienst, een helpende hand bleef achterwege. Een onafhankelijk onderzoek moet nu achterhalen of de gemeente ernstig tekort geschoten is in haar zorgplicht.

28 april