Achtenveertig jaar geleden kwam Harrie Scheffers in Riethoven wonen. Al snel werd hij gevraagd of hij lector wilde worden binnen de Sint-Willibrordusparochie in het dorp. Nu stopt hij vanaf 1 november met al zijn parochiewerkzaamheden.

Volledig scherm ED20221026-0001-Riethoven-Harry Scheffers stopt met zijn werk voor parochie. © Juan Vrijdag / DCI Media

,,We zijn in 1974 in Riethoven komen wonen. Ik werd destijds al heel snel gevraagd om lector te worden in de kerk. Je doet dan de lezingen tijdens de misvieringen. Ik vind dat als je in een dorpje komt wonen je op de een of andere manier een bijdrage moet leveren. En de kerk kwam als eerste.”

Zijn werk voor de parochiegemeenschap werd langzaamaan uitgebreid onder pastoor Piet Rijkers. “In 1980 werd ik lid van de liturgiewerkgroep, waarbij we teksten maakten voor de misvieringen. En weer drie jaar later werd ik lid van het kerkbestuur van de H. Willibrordusparochie in Riethoven en nog later secretaris en uiteindelijk vice-voorzitter, omdat formeel de pastoor voorzitter is.

Techneut

Harrie Scheffers werd geboren in Oisterwijk en werkte tot zijn pensioen als leraar elektrotechniek op de MTS, later het ROC en nu het Summa College in Eindhoven. ,,Ik ben een techneut en sinds ik bestuurslid was heb ik regelmatig aan het uurwerk en de verwarming van de kerk gewerkt. Ik werd vaak gebeld als er iets niet werkte. In 1992 heb ik een database aangelegd over het kerkhof. Het oude kaartensysteem heb ik overgezet in dat computerprogramma.”

Onderscheidingen

Rond 2000 kwam de structuurverandering in het bisdom waardoor de pastorale eenheid Riethoven-Westerhoven werd opgericht. En een paar jaar later kwamen de gesprekken op gang over de fusie van de parochies binnen de gemeente Bergeijk waardoor in 2016 de parochie H. Bernardus van Clairvaux ontstond. Binnen de nieuwe parochie heeft hij op eigen verzoek maar 1 jaar meegedraaid in het bestuur. ,,De laatste vijf jaar heb ik de kerststal in de kerk samen met mijn vrouw Sienie opgezet en alle data van de zes kerkhoven vanuit het computerprogramma Vision in DocBase overgezet. Dat was ontzettend veel werk.” Ook werkte hij samen met zijn vrouw aan de actie Kerkbalans. Voor al hun werk werden ze eerder al koninklijk onderscheiden en kregen ze beiden de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice opgespeld door pastoor Rijkers.

Zijn leeftijd -79 jaar- is niet de enige reden dat hij stopt met zijn werk geeft hij eerlijkheidshalve toe. ,,Ik heb een reden waarom ik stop. En mijn leeftijd is niet de enige. Een bijkomende zaak is dat de samenwerking met de pastoor Luc Buyens niet al te best gaat. Hadden we pastoor Rijkers nog maar,” zegt hij over de pastoor die vier jaar geleden overleed.”